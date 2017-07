UBS belässt Vodafone auf 'Buy' - Ziel 270 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Pence belassen.Die Aktie des Telekomunternehmens zähle zu den wichtigsten britischen Papieren, den "Key Picks", in unsicheren Zeiten, schrieben die Analysten in einer am Montag veröffentlichten Studie. Sie rechnen mit einer deutlichen Verschlechterung der Konsumentenstimmung in Großbritannien und liegen mit ihren Schätzungen unter dem Konsens. Vofafone hingegen sollte von der zunehmenden 4G-Durchdringung in Europa und der wachsenden Nutzung mobiler Daten profitieren./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.