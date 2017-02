UBS belässt Unilever NV auf 'Neutral' - Ziel 46 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever NV auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen.Der Konsumgüterkonzern könne nach dem abgeblasenen Übernahmeversuch durch den US-Konzern Kraft Heinz auf mehrere Arten die Gewinnentwicklung beschleunigen, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer Studie vom Montag. Dazu gehörten schnellere Kostensenkungen, Zukäufe und Verkäufe sowie Investitionen in entwickelten Märkten. Der Konzern könne sich aber auch etwas stärker verschulden und über Aktienrückkäufe Geld an die Aktionäre ausschütten./men/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.