UBS belässt Unilever NV auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever NV auf "Neutral" belassen.Analystin Pinar Ergun hob in einer Branchenstudie vom Montag den wachsenden Stellenwert der Spezial-Kosmetikhändler hervor. L'Oreal sei in diesem Bereich führend und habe dadurch Wettbewerbsvorteile. Für die Konzerne Procter & Gamble (P&G), Unilever, Beiersdorf und Henkel sei dieser Vertriebskanal aber noch immer klein. Sie bauten allerdings dieses Feld schnell aus, was zu einem zunehmend wichtigen Aspekt in der Investment-Debatte werden könnte./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.