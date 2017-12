UBS belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 150 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens in einer Branchenstudie auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen.Die UBS bestätige ihren vorsichtigen Blick auf den Investittionsgüter-Sektor, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Gewinnsteigerungen werden im Jahr 2018 grundsätzlich schwächer ausfallen. Interessant seien dennoch Unternehmen, die sich im Umbau befinden, wie Siemens oder Alstom. Seine Gewinnschätzungen für Siemens für 2019 seien etwas höher als die Markterwartung./stk/zb Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.