UBS belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 131 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach einem Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden auf "Buy" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen.Analyst Markus Mittermaier sah sich in einer Studie vom Mittwoch in seiner Auffassung bestätigt, dass der Elektrokonzern seine komplexe Konglomeratsstruktur entzerre. In Zukunft dürften die einzelnen Sparten wohl individueller und schneller agieren. Zudem erhöhte Mittermaier angesichts der starken Quartalszahlen seine Prognose für den Gewinn je Aktie im laufenden Geschäftsjahr./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.