UBS belässt STMicro auf 'Neutral' - Ziel 12 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics nach dem Besuch der Branchenmesse Mobile World Congress auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen.In einer Studie vom Dienstag stellte Analyst Gareth Jenkins mit Blick auf die Messethemen einige in seinen Augen interessante Anlageideen vor. Dank des wachsenden Einsatzes von Chips in Autos boome die Analog-Halbleiterbranche. In diesem Bereich hob er AMS, Texas Instruments und Nvidia positiv hervor. Er zieht zudem Infineon gegenüber STMicroelectronics vor./mis/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.