UBS belässt ProSiebenSat.1 auf 'Neutral' - Ziel 26 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ProSiebenSat.1 nach einer Medien-Fachkonferenz in New York auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen.Aktien von Werbeagenturen ziehe er jenen von Fernsehsendern weiterhin vor, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./ajx/mis Datum der Analyse: 11.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.