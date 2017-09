UBS belässt Leoni auf 'Sell' - Ziel 39 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni AG":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Leoni auf "Sell" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen.Analyst Julian Radlinger nahm in einer Studie vom Donnerstag Stellung zu den Bedenken einiger Investoren bezüglich seiner These, dass in Elektrofahrzeugen letztlich weniger Kabel verbaut würden als in Autos mit Verbrennungsmotoren. Er erneuerte nun seine These und führte weitere Belege dafür an. Der Bewertungsaufschlag der Leoni-Aktie auf die Papiere der Wettbewerber stehe dazu im Widerspruch und sei nicht gerechtfertigt./ajx/zb Datum der Analyse: 14.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.