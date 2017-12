UBS belässt K+S auf 'Sell' - Ziel 18,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S auf "Sell" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen.Der Dünger- und Salzkonzern biete nach wie vor einen nur ungenügenden Barmittelfluss (Free Cashflow), weshalb die Aktie zu seinen am wenigsten bevorzugten Werten innerhalb der Branche zähle, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Chemiewerten./ck/ag Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.