UBS belässt AB Inbev auf 'Buy' - Ziel 118 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen.Die Aktie des Brauereikonzerns zähle zu jenen Papieren, von denen sie für 2018 ganz besonders überzeugt seien, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie über Aktienstrategie in Europa. Nach einem zweijährigen Abwärtszyklus sei das dritte Quartal wieder von deutlichem organischen Ergebniswachstum getrieben gewesen und das Ergebnis je Aktie habe die Erwartungen übertroffen. Der Konzern dürfte ergebnisseitig folglich sein Tief hinter sich haben./ck/edh Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.