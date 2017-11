UBS belässt Hella auf 'Buy' - Ziel 57 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hella nach einem Expertengespräch zur LED-Technik im Autosektor auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen.Er bevorzuge mit Blick auf diesen Bereich das Papier des deutschen Scheinwerfer-Herstellers, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dessen Anteil am weltweiten Autolichtmarkt liege bei rund 10 Prozent, am europäischen Markt sogar bei rund einem Drittel und speziell am LED-Markt in Europa bei etwas über 50 Prozent./ck/gl Datum der Analyse: 28.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.