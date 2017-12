UBS belässt Givaudan auf 'Neutral' - Ziel 2200 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2200 Franken belassen.Für 2018 sei er mit Blick auf große europäische Chemiekonzerne defensiver eingestellt, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für den Schweizer Aromen- und Duftstoffe-Hersteller sei das organische Wachstum dank einer beachtlichen Entwicklung im Verbrauchersektor ebenfalls stark gewesen. Konsolidierungen in der Lieferkette dürften dort aber auf längere Sicht zu Preisdruck bei vorgelagerten Unternehmen wie Givaudan führen und damit deren Rentabilität belasten./ck/tih Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.