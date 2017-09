UBS belässt Givaudan auf 'Neutral' - Ziel 1870 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan nach der Konferenz "Best of Switzerland" auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1870 Franken belassen.Der Aromenhersteller habe sich zuversichtlich gezeigt für die 2020er-Ziele, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer Studie vom Montag. Die Branchenkonsolidierung dürfte sich fortsetzen./ajx/ag Datum der Analyse: 18.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.