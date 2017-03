UBS belässt Evonik auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen.Angesichts der Wartungsarbeiten in einigen Steamcrackern dürfte die knappe Versorgungslage bei chemischen Rohstoffen in Asien bis Juni andauern, schrieb Analyst Andrew Stott in einer Branchenstudie vom Montag. Neben den geringeren Produktionskapazitäten wirkten auch staatlichen Reformen in China positiv. Bei Evonik sehe er darin seine These unterstützt, dass der Konsens zu vorsichtig sei und von einem zu starken Dämpfer für die Margendynamik ausgehe./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.