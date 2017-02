UBS belässt Essilor auf 'Buy' - Ziel 141 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Essilor":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Essilor vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 141 Euro belassen.Analyst Nicolas Langlet erwartet in einer Studie vom Donnerstag recht maue Ergebnisse für das vierte Quartal. So schlecht wie manche Investoren befürchteten, dürfte der Brillenglashersteller aber nicht abgeschnitten haben. Er hält weder den aktuellen Unternehmenswert noch das Potenzial aus einer Fusion mit Luxottica in der Aktie für angemessen eingepreist./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.