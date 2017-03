UBS belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 17 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni angesichts des Verkaufs von Anteilen an einem Gasprojekt in Mosambik auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen.Der Schritt sei wertversprechend, aber auch schon erwartet worden, schrieb Analyst Jon Rigby in einer Studie vom Freitag./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.