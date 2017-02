UBS belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 17 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen.Nach einem starken Dezember sei es bei den Aktien des Ölkonzerns zuletzt zu Gewinnmitnahmen gekommen, schrieb Analyst Jon Rigby in einer Studie vom Montag. Womöglich habe dies auch mit der Unsicherheit um eine Wiederwahl von Vorstandschef Claudio Descalzi zu tun, die zu einer Reihe an wichtigen bevorstehenden Ereignissen zähle. Eni bleibe gemeinsam mit Shell sein bevorzugter Ölwert in Europa./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.