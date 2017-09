UBS belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 19,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen.Die in diesem Jahr unterdurchschnittliche Entwicklung des europäischen Telekomsektors verglichen mit dem Gesamtmarkt sei nicht gerechtfertigt, schrieb Analyst Vikram Karnany in einer Branchenstudie vom Dienstag. Deutsche Telekom und Vodafone sind für ihn die Favoriten unter den großen Telekomkonzernen, Iliad und Drillisch die attraktivsten Wachstumswerte. Die Wachstumsstory des Bonner Dax-Konzerns in Deutschland werde unterschätzt./ajx/ag Datum der Analyse: 19.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.