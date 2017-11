UBS belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Börse nach einem Managementtreffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen.Kernelement sei die große Zuversicht des Managements in die Strategie und die Ziele des Marktbetreibers gewesen, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe sein "Top Pick" unter den europäischen Börsenbetreibern./ck/gl Datum der Analyse: 28.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.