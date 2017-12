UBS belässt Carrefour auf 'Neutral' - Ziel 16,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Carrefour nach einem Branchenblatt-Bericht zu Eckpunkten der Kehrtwende-Strategie unter dem neuen Konzernchef Alexandre Bompard auf "Neutral" belassen.Das Kursziel lautet unverändert 16,50 Euro. Der Plan erscheine pragmatisch und gehe die wichtigsten Probleme an, schrieb Analyst Daniel Ekstein in einer am Montag vorliegenden Studie. Um die Supermarktkette wieder auf Vordermann zu bringen, brauche es aber Zeit. Zudem koste dies Geld./ajx/zb Datum der Analyse: 08.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.