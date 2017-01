UBS belässt BT Group auf 'Neutral' - Ziel 400 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "BT Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BT Group nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen.Das Ausmaß der Prognosesenkungen lege nahe, dass der britische Telekomkonzern mit Blick auf seine Ziele nun konservativ sei, schrieb Analyst Polo Tang in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings habe bereits so manches Unternehmen, das im Servicebereich Großbritanniens tätig sei, als Resultat einer fortgesetzten Schwäche im Staatssektor in den vergangenen Quartalen eine Serie von Gewinnwarnungen gesehen./ck/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.