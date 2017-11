UBS belässt Aroundtown Property auf 'Buy' - Ziel 7 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown Property nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen.Er lese aus dem Zwischenbericht für das dritte Quartal nur wenig Neues, schrieb Analyst Osmaan Malik in einer am Montag vorliegenden Studie. Das auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Unternehmen investiere weiterhin aggressiv in Vermögenswerte, die von ihren bisherigen Besitzern vernachlässigt wurden und Mehrwerte schaffen können. Die Aktie bleibe attraktiv bewertet./tih/mis Datum der Analyse: 27.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.