UBS belässt Apple auf 'Buy' - Ziel 190 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen.Umfragen unter Smartphone-Nutzern hätten Positives für die Nachfrage nach Mobilgeräten in China ergeben, aber nur gemischte Ergebnisse für das iPhone von Apple, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Smartphone-Giganten aus den USA zählt er aber weiterhin zu den von ihm bevorzugten Branchenwerten./tih/mis Datum der Analyse: 26.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.