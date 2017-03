UBS belässt Air France-KLM auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air France-KLM auf "Buy" belassen.Eine im Vergleich zur US-Konkurrenz überdurchschnittliche Kursentwicklung erhöhe derzeit das Interesse von US-Investoren an den Papieren europäischer Fluggesellschaften, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer Branchenstudie vom Montag. Er bringe dies mit einer einfacheren Vergleichsbasis und den steigenden Verkehrsströmen aus Afrika und Asien in Verbindung. Insbesondere Air France-KLM stehe derzeit in der Gunst./tih/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.