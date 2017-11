SocGen hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 30,80 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach Geschäftsjahreszahlen von 30 auf 30,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Christian Georges sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer zunehmenden Anzahl an positiven Aspekten bei der Aktie des Industriekonzerns. Unter anderem verwies er auf starke Auftragseingänge im vierten Geschäftsquartal. Dies spreche für eine gute Kursentwicklung im kommenden Jahr./ag/tih Datum der Analyse: 29.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.