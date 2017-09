SocGen hebt Ziel für Prudential auf 1790 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für die Aktien des britischen Versicherers Prudential von 1725 auf 1790 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Analyst Nick Holmes verwies in einer Studie vom Mittwoch auf die starken Wachstumschancen in Asien, die allerdings durch Herausforderungen unter anderem im Geschäft in den USA getrübt würden./la/stb Datum der Analyse: 13.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.