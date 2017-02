SocGen hebt Ziel für Allianz auf 175 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für die Aktie der Allianz nach Zahlen von 165 auf 175 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Der Versicherer habe ein solides viertes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Nick Holmes in einer Studie vom Mittwoch. Aktienrückkäufe drängten mögliche Akquisitionen nun erst einmal in den Hintergrund. Der Experte hob daher seine Schätzung für den diesjährigen Gewinn je Aktie um vier Prozent an, bezeichnete die Konzernaussichten aber als recht "unaufgeregt"./ajx/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.