SocGen hebt UBS auf 'Buy' und Ziel auf 20 Franken

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat UBS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14,50 auf 20,00 Franken angehoben.Nach einem schwierigen Jahr 2016 könnte die schweizerische Großbank nun von 2017 an umso mehr von einem aufgehellten gesamtwirtschaftlichen Umfeld profitieren, schrieb Analyst Andrew Lim in einer Studie vom Mittwoch. Lim verwies auf die von dem zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump angekündigte Deregulierung der Branche und die in Aussicht gestellte Senkung der Unternehmenssteuern. Da zudem die langfristigen Zinsen in den USA anzögen, erwartet der Experte auch höhere Nettozinseinkommen./la/he Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.