SocGen hebt Osram auf 'Buy' und Ziel auf 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Osram von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 53 auf 75 Euro angehoben.Der Lichtkonzern wandle sich zu einem Hightech-Unternehmen mit einem starken Infrarot-LED-Geschäft, schrieb Analyst Alok Katre in einer Studie vom Freitag. Das sollte zu einem jährlichen Gewinnwachstum je Aktie von 15 Prozent führen. Osram sollte vom Wandel in der Autobranche und dem Wachstum in neuen Bereichen wir Iris-Scanner und Sensoren profitieren./mis/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.