SocGen belässt Software AG auf 'Sell' - Ziel 31 Euro

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Software AG auf "Sell" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen.Er habe seine Schätzungen an die aktuellen Szenarien seiner Bank für den Devisenmarkt angepasst, schrieb Analyst Derric Marcon in einer Studie vom Dienstag. Effekt davon seien etwas niedrigere Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2017 und 2018. Am fundamentalen Blick auf die Aktie habe sich damit nichts geändert./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.