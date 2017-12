SocGen belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 19,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Deutsche Telekom anlässlich der angekündigten Übernahme der niederländischen Aktivitäten von Tele 2 auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen.Die in Aussicht gestellten Synergien des Deals erschienen realistisch, schrieb Analyst Ottavio Adorisio in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings seien die kartellrechtlichen Hürden hoch./edh/bek Datum der Analyse: 18.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.