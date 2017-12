SocGen belässt BMW auf 'Buy' - Ziel 98 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für BMW nach einer Vorschau auf eine kommende Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen.Der Autobauer habe einen größeren Einblick in seine vielversprechenden zukunftssicheren Visionen gegeben, schrieben die Experten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts./tih/ck Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.