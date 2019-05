Kurzum, ein möglicher Exportstopp würde viele Bereiche treffen, ob Automobilindustrie, erneuerbare Energien, Verteidigung oder Technologie. Hinzu komme, dass andere große Vorkommen, wie etwa in Brasilien, Vietnam oder Russland aufgrund fallender Weltmarktpreise nicht erschlossen worden seien. Das wiederum bedeute, dass die USA kurzfristig die Einfuhrausfälle nicht substituieren könnten. Tatsächlich sei es ein offenes Geheimnis, dass die chinesische Regierung ihre Förderstätten für Seltene Erden stark subventioniert und so eine marktbeherrschende Stellung erreicht habe.



"Wenn China jedoch nach dem greifen sollte, was man gut und gerne als Nuklearoption bezeichnet kann, würde dies einen großen Teil der US-Wirtschaft treffen, auch wenn das genaue Ausmaß eines solchen Schrittes schwer abzuschätzen ist. Die bloße Drohung Chinas, den Zapfhahn für kritische Industriematerialien zu schließen, zeigt eine Sicherheitslücke, die Analysten und Entscheidungsträger in Washington, Peking und anderen Hauptstädten zunehmend beunruhigt", gebe Sadowski zu bedenken.



Globalisierte Lieferketten würden den Verbrauchern einer Vielzahl von Produkten, Flexibilität und niedrigere Kosten bieten. Gleichzeitig habe die zentrale Position des US-Dollar und des US-Finanzsystems den Handel gestrafft und das Wachstum angeheizt. Aber in Zeiten geopolitischer Spannungen könnten dieselben Wirkungsgrade plötzlich zu tödlichen Schwachstellen werden - für alle Länder. Ob es sich nun um die Drohung Chinas handle, strategische Rohstoffe zurückzuhalten, oder um das Verbot von Technologieexporten in die USA, die Strategie sei mit Unsicherheiten und Risiken behaftet.



Huawei gebe jedes Jahr schätzungsweise 11 Milliarden US-Dollar für Waren von US-Unternehmen aus, und es sei unklar, ob sich die Trump-Regierung weiterhin für eine Politik mit schwerwiegenden Konsequenzen für große amerikanische Unternehmen wie QUALCOMM (ISIN US7475251036/ WKN 883121), Broadcom (ISIN US11135F1012/ WKN A2JG9Z) und Google einsetze. Dies sei einer der Gründe, warum die USA den US-Unternehmen ein 90-tägiges Zeitfenster zur Anpassung an die neuen Regeln eingeräumt hätten - ein Zeitfenster, das verlängert werden könne.



Ob China diese letzte Form der Eskalation wirklich wähle, hänge somit wieder einmal mehr von den Reaktionen ab, die aus Washington kämen. Eines sollte aber auch Donald Trump klar sein: China könnte, indem es den Export von wichtigen Metallen und Mineralien stoppe, der amerikanischen Wirtschaft schweren Schaden zufügen. (Ausgabe vom 22.05.2019) (24.05.2019/ac/a/d)







