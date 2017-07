S&P Global senkt Ziel für Saint-Gobain auf 53 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 58 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Der französische Bauriese habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Freitag. Alles in allem bleibt er optimistisch mit Blick auf die kurzfristigen Perspektiven des Konzerns, zumal Saint-Gobain stark von der Erholung der Konjunktur in Europa profitieren dürfte./la/zb Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.