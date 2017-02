S&P Global hebt Ziel für MTU Aero Engines auf 120 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für MTU von 97 auf 120 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Analyst Firdaus Ibrahim hob seine Gewinnschätzung für 2017 in einer Studie vom Donnerstag an. Er reagierte damit auf deutlich über den Markterwartungen liegende Ergebnisse des Triebwerkherstellers für das vierte Quartal. Der Ausblick des Managements sei sehr optimistisch, lasse aber klare Angaben zum Free Cashflow vermissen. Nach der Kursrally seit Mitte 2016 seien die guten Aussichten ohnehin schon eingepreist, so der Experte./ag/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.