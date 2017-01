S&P Global hebt Ziel für Eni auf 18 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Eni nach dem Verkauf von Anteilen an einem Gasfeld vor der ägyptischen Küste von 15 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Mit der Veräußerung von 40 Prozent an "Zohr" an Rosneft und BP habe der italienische Energiekonzern den Wert seines wichtigsten Geschäftsbereichs gesteigert, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer Studie vom Dienstag. Eni sei nun noch stärker vom Ölpreis abhängig, der weiter steigen sollte./tav/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.