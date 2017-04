S&P Global hebt Ziel für Beiersdorf auf 95 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen zum ersten Quartal von 93 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Erholung in der Klebstoffsparte habe positiv überrascht, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer Studie vom Freitag. Die sich ebenfalls solide entwickelte Consumer-Sparte dürfte in den kommenden Quartalen weitere Marktanteile gewinnen./edh/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.