S&P Global belässt Ziel für Allianz auf 160 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Ziel für Allianz SE mit Blick auf Pressespekulationen über ein Interesse an Generali auf 160 Euro belassen.Die Einstufung laute weiterhin "Hold". Zwar seien die Details der Medien rar, doch könnte an der Nachricht etwas Wahres sein, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Dienstag. Denn da Generali Anteile der angeblich gemeinsam mit Allianz interessierten Bank Intesa Sanpaolo gekauft habe, könne dies ein Abwehrversuch sein. Eine Übernahme von Generali durch einen Konkurrenten mache wegen der hohen Synergien Sinn, sollte aber von den Wettbewerbshütern genauestens überprüft werden./tav/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.