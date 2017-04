S IMMO: Zwei gute Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Sparkassen Immobilien":

Mit den detaillierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 hat S Immo aus Sicht von SRC Research zwei gute Nachrichten präsentieren können. Die Funds from Operations seien deutlich gestiegen, und die Dividende werde daraufhin deutlich erhöht.

S Immo hat gemäß SRC Research in der letzten Woche, am 5. April, den Geschäftsbericht zum Rekordjahr 2016 veröffentlicht, nachdem bereits Anfang März vorläufige Zahlen zum EBIT und zum Nettogewinn bekannt gegeben und Mitte Februar Angaben zum sehr hohen Bewertungsergebnis des letzten Geschäftsjahres gemacht worden seien. Neu sei bei der Veröffentlichung des Geschäftsberichts die Bekanntgabe des FFO I gewesen, der deutlich um 15% von 35,0 Mio. Euro auf 40,1 Mio. Euro angestiegen sei. Damit sei ein Ziel, das ursprünglich einmal erst für 2018 angepeilt worden sei, schon jetzt erreicht.

Trotz des hohen Bewertungsergebnisses rentiere das Gesamtportfolio mit 6,2% (2015: 6,7%), was die Analysten als nicht allzu aggressiv erachten würden. Zu bedenken sei auch, dass die gute Belegungsrate noch einmal von 92,7% auf 93,9% habe gesteigert werden können.

Die zweite gute Nachricht neben dem FFO-Ergebnis sei die Erhöhung der Dividende um 33% von 30 Cent auf 40 Cent (30 Cent Basisdividende plus 10 Cent Bonusdividende) gewesen. Das Researchhaus hatte lediglich mit 33 Cent gerechnet.

Die Analysten hatten das Kursziel für die Aktie bereits Mitte Februar von 12 auf 13 Euro angehoben und sehen sich sowohl durch die jüngste Kursentwicklung als auch durch die finalen Zahlen vollauf bestätigt. Das Unternehmen werde die Erlöse aus den zahlreichen Trading-Aktivitäten des letzten Jahres dazu nutzen, eigene Developments voranzutreiben, z.B. in Berlin-Neukölln, in Wien (QBC und Siebenbrunnengasse) als auch in Bratislava und in Bukarest. Daneben seien auch Zukäufe in Deutschland geplant, wobei man eher B-Städte ins Auge fassen werde, da Berlin sehr teuer geworden sei.

Insgesamt sieht SRC Research 2017 eher als Übergangsjahr, in dem der FFO nur leicht um vielleicht 5% steigen solle, da verschiedene namhafte Entwicklungen erst in 2018 abgeschlossen werden würden und auch die geplanten Zukäufe erst dann ihre volle Wirkung entfalten würden. Eine kräftigere FFO-Steigerung erscheine daher eher für 2018 oder 2019 möglich. Die Aktie sei seit Jahresbeginn um 22% gestiegen und notiere bei fast 12 Euro. Aufgrund des Kursanstiegs nehmen die Analysten ihr Rating von Buy auf Accumulate zurück. Das Kursziel würde unverändert bei 13,00 Euro belassen.

