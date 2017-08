S IMMO: Gewinnprognose fast verdoppelt

Weitere Suchergebnisse zu "Sparkassen Immobilien":

S IMMO habe gemäß SRC-Research starke Zahlen für das erste Halbjahr ausgewiesen, insbesondere das hohe Bewertungsergebnis habe die Analysten positiv überrascht. Daraufhin wurde die Gewinnprognose von dem Researchhaus drastisch angehoben, was sich auch positiv auf das Rating und das Kursziel ausgewirkt hat.

S-IMMO habe nach Einschätzung von SRC Research exzellente Halbjahreszahlen veröffentlicht, vor allem auf Basis der Mieteinnahmen und der cash-getriebenen Kennzahlen FFO und EBITDA. Es zeige sich das Bild einer Gesellschaft, die zyklusorientiert im richtigen Moment das Richtige tue und die sehr niedrigen Yields zu sehr lukrativen Verkäufen im Sinne der Aktionäre zu nutzen wisse. Im Juni und Juli seien mit den Verkäufen der Serdika Shopping- und Büroflächen in Sofia sowie der an die OMV vermieteten Büroobjekte in Wien wichtige Meilensteine erreicht worden.

Die Mieteinnahmen seien mit 58,5 Mio. Euro trotz zahlreicher Verkäufe im letzten Jahr absolut stabil geblieben. Die sehr hohe Belegungsrate des Portfolios von 94,5% spreche für die überlegene Qualität der Objekte. Die FFO I Cash-Erlöse seien um fast 41% von 19 Mio. Euro auf knapp 27 Mio. Euro deutlich angestiegen. Das operative Ergebnis auf EBITDA-Basis habe mit 44 Mio. Euro noch einmal leicht über dem sehr hohen 2016er Level von 43 Mio. Euro gelegen. Das Bewertungsergebnis habe mit 69 Mio. Euro weit über den Erwartungen der Analysten und auch deutlich über ihrer viel zu konservativen Prognose für das Gesamtjahr 2017 (43 Mio. Euro) gelegen. Hierbei profitiere das Unternehmen von den erfolgreichen Trading-Aktivitäten, nicht zuletzt in Bulgarien und Österreich. Ein weiteres Highlight seien die Finanzaufwendungen gewesen, die im Halbjahr deutlich um 32% haben reduziert werden können.

SRC-Research habe nach den sehr guten Zahlen die Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2017 von 63 Mio. Euro auf 119 Mio. Euro nach oben geschraubt. Die Analysten würden das Rating von Accumulate auf Buy verbessern und das Kursziel für das S IMMO-Papier, das sich ohnehin in den letzten Monaten sehr gut entwickelt habe, von 13,50 Euro auf 14,50 Euro erhöhen. Dies werde auch gestützt durch den EPRA NAV je Aktie, der in den ersten sechs Monaten um 8% auf 15,82 Euro angestiegen sei.

