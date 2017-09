SLEEPZ: Wachstumsperspektiven haben sich aufgehellt

SLEEPZ musste im ersten Halbjahr nach Darstellung von SMC-Research noch einen Umsatzrückgang von 24 Prozent hinnehmen. Nach dem Einstieg strategischer Investoren, dem Verkauf des restlichen VC-Portfolios und einer guten Bewertung von Stiftung Warentest für eine Matratze aus dem Sortiment sehen die Analysten nun aber eine deutliche Aufhellung der Wachstumsperspektiven.

Der Wettbewerb im Onlinemarkt für Schlafwelten habe sich gemäß SMC-Research zumindest temporär weiter verschärft. One-fits-all-Matratzenanbieter mit hohen Marketingbudgets haben nach Darstellung der Analysten die Akquisekosten nach oben getrieben, zudem habe sich der Preiswettbewerb bei einigen Standardprodukten verschärft. Da die Liquiditätsausstattung der SLEEPZ-Gruppe (vormals bmp) – die Umfirmierung sei von der Hauptversammlung im August beschlossen worden – im ersten Halbjahr über längere Zeit knapp bemessen gewesen sei, habe das Unternehmen die Wachstumspläne nicht umsetzen können, der Konzernumsatz habe sich stattdessen um 24 Prozent auf 5,9 Mio. Euro reduziert. Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten habe sich dennoch nur moderat, von -1,3 auf -1,5 Mio. Euro verschlechtert.

Das Umsatzziel von 18 Mio. Euro für 2017 werde nun als „große Herausforderung“ eingestuft, die Töchter dürften zudem die angestrebte schwarze Null leicht verfehlen. Inzwischen haben sich aus Sicht der Analysten nach dem Einstieg von zwei strategischen Investoren, dem Verkauf des VC-Rest­portfolios und einem guten Abschneiden einer Grafenfels-Matratze bei Stiftung Warentest die Wachstumsperspektiven aber deutlich aufgehellt.

Der Vorstand verfolge aktuell zahlreiche Projekte, die das Wachstum in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr deutlich stimulieren könnten. Vor allem die Vermarktung der mit „gut (2,5)“ bewerteten Grafenfels-Matratze werde als starke Basis für einen kräftigen Umsatzschub gesehen. SMC-Research habe die Schätzungen zu SLEEPZ in Reaktion auf die Zahlen überarbeitet, halte aber an dem Wachstumsszenario unverändert fest. Ein möglicher Erfolg mit eigenen Produkten wie Grafenfels erhöhe mittel- bis langfristig sogar das Margenpotenzial. Das ermittelte neue Kursziel sehen die Analysten nun bei 2,25 Euro, das Urteil lautet weiterhin „Speculative Buy“.

