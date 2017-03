SHS VIVEON: Eine attraktive Turnaround-Story

Die Analysten von SMC-Research haben die Coverage der SHS VIVEON AG aufgenommen und die Aktie zum Start mit dem Rating „Buy“ versehen. Während die aktuelle Bewertung noch von der enttäuschenden operativen Entwicklung der letzten Jahre geprägt sei, sehen die Analysten gute Chancen, dass die von dem Unternehmen umgesetzten Maßnahmen erfolgreich sein und sich in wieder deutlich steigenden Gewinne auszahlen werden.

Als Spezialist für Customer Management bewege sich SHS VIVEON in einem attraktiven Markt, in dem die Münchener laut SMC-Research über eine starke Position mit einer großen Basis an großen und namhaften Referenzkunden verfügen. Allerdings habe es das Unternehmen in den letzten Jahren nicht geschafft, daraus Kapital in Form eines dynamischen und profitablen Umsatzwachstums zu schlagen. Vielmehr habe der Umsatz seit 2012 in Summe stagniert, das Ergebnis sei sogar in – vermutlich – drei der letzten vier Jahre negativ gewesen.

Das Management habe darauf reagiert und seit 2015 mehrere wichtige Änderungen vorgenommen. Die wichtigste betreffe die Erweiterung des Produktportfolios um gänzlich neue Lösungen sowie um neue, auf die Bedürfnisse von Mittelstandskunden herunterskalierte, standardisierte Varianten. Zudem habe das Unternehmen thematisch neue Akzente wie Big Data und Analytics gesetzt und das SaaS-Geschäft forciert. Schließlich sei die Konzernstruktur verschlankt, der Vertrieb gänzlich neu strukturiert und ausgebaut und die Kosten reduziert worden.

Nach Auffassung von SMC-Research seien die ersten Erfolge dieser Maßnahmen bereits in den ersten drei Quartalen 2016 sichtbar gewesen, doch die volle Wirkung erwarten die Analysten erst ab 2017. Insgesamt bezeichnet das Researchhaus das Gelingen dieser umfassenden Neuausrichtung für wahrscheinlich und hat auf dieser Basis anhand des DCF-Modells einen fairen Wert von 10,50 Euro je Aktie ermittelt. Gegenüber dem Börsenkurs, der anscheinend vor allem von der Enttäuschung über die Entwicklung seit 2012 geprägt sei, impliziere dieses Ergebnis ein Kurspotenzial von fast 130 Prozent.

In Verbindung mit dem von SMC-Research als überzeugend bewerteten Gesamtbild rechtfertige dies das Urteil „Buy“.

