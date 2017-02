RBC senkt Ziel für Telefonica Deutschland - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 5,00 auf 4,85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen.Er habe sein Modell für die deutsche Tochter des Telekomkonzerns Telefonica an zusätzliche Roaming- und Marketingkosten angepasst, schrieb Analyst Jonathan Dann in einer Studie vom Freitag. Das Kursziel rechtfertige aber weiterhin eine positive Empfehlung für die Papiere./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.