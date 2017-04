RBC senkt Ziel für Deutsche Bank auf 14 Euro - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Deutsche Bank von 17 auf 14 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen.Dem Frankfurter Finanzhaus fehle es an neuem Schwung bei den Erträgen, der für eine Neubewertung der Aktien erforderlich sei, schrieb Analystin Fiona Swaffield in einer Studie vom Donnerstag. Das niedrigere Kursziel begründete sie mit der vollzogenen Kapitalerhöhung. Unter den europäischen Investmentbanken sei das Institut das am wenigsten von ihr präferierte./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.