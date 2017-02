RBC hebt Ziel für Telefonica auf 9,20 Euro - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Telefonica von 9,00 auf 9,20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen.Die Restrukturierungen des Telekomanbieters in Spanien und Brasilien seien vorbildlich, schrieb Analyst Julio Arciniegas in einer Studie vom Freitag. Für eine nachhaltige Lösung der Probleme sei es erforderlich, diese auf alle Aktivitäten auszudehnen. Nach den Zahlen für das vierte Quartal nahm er kleinere Anpassungen an seinem Modell vor./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.