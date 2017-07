RBC belässt Microsoft auf 'Outperform' - Ziel 77 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 77 US-Dollar belassen.Der Softwarekonzern habe aus einer Position der Stärke heraus den Abbau mehrerer Tausend Stellen angekündigt, was die Veränderungen in der operativen Unternehmensführung widerspiegele, schrieb Analyst Ross MacMillan in einer Branchenstudie vom Montag./gl/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.