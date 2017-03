RBC Capital senkt Ziel für Unicredit auf 16 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Unicredit wegen der Kapitalerhöhung von 31 auf 16 Euro angepasst, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen.Nach den Aufräumarbeiten italienischer Banken sei die Unicredit mit Blick auf faule Kredite fast schon zu sehr gewappnet, wenn man eine Wiederbeschaffungsquote auf Branchenniveau annehme, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer Studie vom Freitag. Die jüngsten Daten zur Eintreibung fauler Kredite in Italien seien zudem ermutigend, da die Wiederbeschaffungsrate gestiegen sei. Der Experte zieht die Aktien der Unicredit weiterhin denen der Konkurrentin Intesa Sanpaolo vor, die er ebenfalls mit "Outperform" bewertet./mis/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.