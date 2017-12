RBC Capital senkt Ziel für National Grid - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für National Grid von 1050 auf 950 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Nach der jüngsten Aufwertung der Versorgeraktie gegenüber den Papieren der Konkurrenten entsprächen die Gesamtrenditen nun denen des Sektors, schrieb Analyst Maurice Choy in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/zb Datum der Analyse: 11.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.