RBC Capital senkt Ziel für Inditex auf 37 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Inditex vor Zahlen zum zweiten Quartal von 39 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen.Der spanische Textilkonzern dürfte sich - Währungseinflüsse ausgenommen - operativ stark entwickelt haben, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer Studie vom Freitag. Angesichts des zuletzt starken Euros senkte Chamberlain seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2018 und 2019./la/ag Datum der Analyse: 01.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.