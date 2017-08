RBC Capital senkt Ziel für Glencore auf 410 Pence - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Glencore von 430 auf 410 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen.Nach dem schwierigen zweiten Quartal habe er seine Gewinnprognose (EPS) für 2017 reduziert, schrieb Analyst Tyler Broda in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings habe der Rohstoffkonzern in den kommenden Jahren großes Potenzial die Bilanz zu verbessern./edh/zb Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.